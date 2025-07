Pistola portachiavi arma inedita sequestrata dai Carabinieri di Napoli

Scopri la sorprendente scoperta dei carabinieri di Napoli: una pistola portachiavi, un’arma inedita e tascabile, nascosta tra le chiavi di casa. Un oggetto sorprendente che combina praticità e pericolo, capace di esplodere con un semplice clic. Il suo ritrovamento ha portato all’arresto di un uomo di Giugliano in Campania, colto in flagranza di detenzione clandestina. Una vicenda che mette in luce il lato oscuro della criminalità urbana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una pistola portachiavi, un piccolo dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa. Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. E’ quanto hanno trovato i carabinieri sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania. L’uomo è finito in manette per detenzione di armi clandestine. Nella sua abitazione di Villaricca (Napoli), i carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno trovato anche altro: 4 fucili da caccia, una pistola Walther e 57 cartucce di vario calibro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pistola portachiavi, arma inedita sequestrata dai Carabinieri di Napoli

