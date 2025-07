Saldi estivi 2025 | sconti pazzi ma il commercio lancia l’allarme

I saldi estivi del 2025 in Abruzzo sono ufficialmente partiti, portando sconti pazzi e grandi aspettative. Mentre i commercianti sperano di rilanciare le vendite e i turisti cercano affari irresistibili, il settore commerciale lancia l’allarme, evidenziando una crisi che mette a dura prova l’intera regione. Tra speranze e preoccupazioni, anche questa stagione di saldi si prospetta come un banco di prova cruciale per il commercio locale, pronto a dimostrare di saper reagire.

In Abruzzo partono i saldi estivi: attese alte tra sconti record, crisi del commercio locale e speranze affidate ai turisti in vacanza. Da sabato 6 luglio è ufficialmente partita la stagione dei saldi estivi in Abruzzo, un appuntamento molto atteso sia dai commercianti, che confidano in una ripresa delle vendite, sia dai consumatori, sempre più alla ricerca del miglior affare. Secondo le previsioni di Confcommercio, la spesa media per famiglia si aggirerà intorno ai 203 euro, pari a circa 92 euro a persona, per un volume d'affari complessivo stimato in oltre 3,2 miliardi di euro a livello nazionale.

