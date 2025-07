Camionista trovato svenuto in autostrada a Frosinone sull'asfalto rovente | morto in ospedale

Una scena drammatica sull’asfalto infuocato di Frosinone: un camionista, trovato svenuto poco prima del casello, combatteva forse con il caldo oppressivo che potrebbe aver peggiorato le sue condizioni. Trasportato d’urgenza in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. Un episodio che solleva interrogativi sulle insidie dell’estate e sulla sicurezza di chi lavora sotto il sole cocente. Continua a leggere.

L'uomo era riuscito ad accostare poco prima del casello di Frosinone, ma ha fatto pochi passi prima di svenire sotto il sole cocente. E forse proprio il caldo ha aggravato le sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: frosinone - camionista - trovato - svenuto

Rapina, aggredito e narcotizzato: camionista trovato legato e svenuto nel tir, si indaga.

Camionista trovato svenuto in autostrada a Frosinone sull’asfalto rovente: morto in ospedale - L'uomo era riuscito ad accostare poco prima del casello di Frosinone, ma ha fatto pochi passi prima di svenire sotto il sole cocente ... Come scrive fanpage.it

Camionista trovato agonizzante in autostrada a Frosinone, muore in ospedale: era rimasto sotto il sole dopo un malore - Un camionista di 63 anni è morto nel Pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone dove era stato portato poco prima dal personale del 118, intervenuto ... Si legge su ilmessaggero.it