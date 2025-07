Choc in mare tra Castro e Tricase un cadavere recuperato in acqua

Un dramma si è consumato tra Castro e Tricase, nel cuore del Salento: un cadavere viene recuperato in mare, facendo scattare immediatamente le procedure di identificazione. La scoperta ha sconvolto la comunità, lasciando emergere interrogativi sulla sua storia e le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Mentre gli inquirenti lavorano per svelare l’identità e le cause, si apre un’epoca di riflessione e preoccupazione nella regione.

Cadavere recuperato in mare tra Castro e Tricase (Lecce), nel sud Salento: avviate le procedure di identificazione. Un corpo senza vita di un uomo, di età stimata intorno ai 60 anni,.

