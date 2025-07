Saldi estivi | pronti partenza via!

I saldi estivi 2025 sono ufficialmente partiti, portando con sé un’onda di occasioni imperdibili in tutta Italia. Mentre le vendite scontate decollano, le famiglie si preparano a fare acquisti strategici, con una spesa media di 203 euro. È il momento perfetto per rinnovare il guardaroba e scoprire offerte irresistibili: preparati, perché la stagione degli sconti è appena iniziata!

Prendono ufficialmente il via oggi, sabato 6 luglio, i saldi estivi 2025 in tutta Italia, fatta eccezione per la Provincia autonoma di Bolzano, dove le vendite scontate partiranno il 16 luglio. E i numeri parlano già chiaro: secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia italiana spenderà in media 203 euro, pari a 92 euro pro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Saldi estivi: pronti partenza, via!

