Una base turca in Azerbaijan? La mossa che può animare il Caucaso

Una possibile base turca in Azerbaigian potrebbe segnare una svolta decisiva nel Caucaso, ridisegnando gli equilibri di potere nella regione. Con la Turchia pronta a rafforzare la propria presenza strategica, i rumor si moltiplicano e le implicazioni geopolitiche si intensificano. Questo passo, proposto recentemente da figure di spicco come Eldar Namazov, potrebbe non solo animare il Caucaso, ma anche ridefinire alleanze e tensioni tra le grandi potenze coinvolte.

La Turchia aprirĂ una base militare in Azerbaijan? Le voci si rincorrono nel pieno della rovente estate geopolitica del Medio Oriente e del Caucaso in cui la salienza strategica di Baku si è decisamente consolidata. Eldar Namazov, ex capo dell’amministrazione presidenziale sotto Heydar Aliyev, padre dell’attuale capo dello Stato Ilham Aliyev, ha proposto nei giorni scorsi l’istituzione di una base di Ankara nel territorio dell’ex repubblica sovietica dopo che tra Russia e Azerbaijan i rapporti diplomatici erano precipitati ai minimi storici, facendo pensare a nuovi sviluppi nel Caucaso. La notizia viene da una voce importante della politica azera, sei mesi dopo che lo stesso Aliyev aveva smentito un’ipotesi analoga e lascia presagire l’ipotesi di colloqui a alto livello con il governo di Recep Tayyip Erdogan. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Una base turca in Azerbaijan? La mossa che può animare il Caucaso

