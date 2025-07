Osimhen-Vlahovic scambio sfumato | il serbo dice no

Il mercato dei grandi attaccanti si infiamma, ma l’auspicato scambio tra Osimhen e Vlahovic sembra ormai sfumato: il serbo ha detto no, lasciando la Juventus alla finestra. Ora tutto si concentra sul 15 luglio, quando le strategie potrebbero cambiare radicalmente. Riuscirà il club bianconero a trovare un’altra strada per rinforzare il reparto offensivo? Solo il tempo lo dirà.

Calciomercato Juve, da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani, Lucca e Osimhen: chi entra e chi esce per l’attacco del futuro - Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con riflettori puntati su Milik, Vlahovic e potenziali nuovi innesti come Kolo Muani, Lucca e Osimhen.

Siamo sicuri che le notizie su Vlahovic siano veritiere o non siano parzialmente manipolate? Per come la vedo io, non è che il giocatore vuole svincolarsi a zero, il giocatore ha ZERO OFFERTE. Questo dettaglio complica il mercato della Juventus perché Dusa Vai su Facebook

La trama col Napoli, l'idea Milan, il nodo stipendio: Juve, chi può davvero prendere Vlahovic; Napoli, sfuma Brescianini: McTominay l'alternativa, si lavora allo scambio Lukaku-Osimhen con il Chelsea; Osimhen-Vlahovic, scambio sfumato: il serbo dice no.

CORRIERE DELLA SERA - Osmhen-Juve, no di Vlahovic allo scambio con il Napoli - Il Corriere della Sera scrive del possibile inserimento di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, in una trattativa dei bianconeri con il Napoli per Victor Osimhen: "Il nigeriano piace al Milan ... Scrive napolimagazine.com