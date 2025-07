Maltempo in Alta Val Seriana piante spezzate e grandine A Clusone allagato il teatro dell’oratorio

Un violento temporale ha colpito l’Alta Val Seriana, lasciando dietro di sé un paesaggio di distruzione: piante spezzate, allagamenti e danni al teatro dell’oratorio di Clusone. La notte si è trasformata in una sfida per i soccorritori, chiamati a fronteggiare l’emergenza con tempestività e coraggio. In queste situazioni, la solidarietà e la prontezza mostrano il vero volto della comunità. Scopriamo come si stanno preparando a ricostruire e riprendersi.

Clusone. Era tarda notte quando sull’altopiano di Clusone si è abbattutto un forte temporale, con intense raffiche di vento e grandine. Il fronte è arrivato sull’ Alta Val Seriana a poche ore dall’alba di sabato 5 luglio: decine gli interventi del corpo di Protezione civile e dei Vigili del fuoco, tra piante spezzate e allagamenti. “Abbiamo iniziato ad operare intorno alle 6 – spiega Marcello Scandella, responsabile della sezione baradella della Protezione Civile operante anche nei paesi vicini -. I reticoli nelle vallette hanno retto, ma la caduta delle foglie per l’impeto della pioggia ha portato all’ostruzione di cavitoie e tombini”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maltempo in Alta Val Seriana, piante spezzate e grandine. A Clusone allagato il teatro dell’oratorio

In questa notizia si parla di: clusone - alta - seriana - piante

Maltempo in Alta Val Seriana, piante spezzate e grandine. A Clusone allagato il teatro dell’oratorio; Festival degli Spaventapasseri; Alta Val Seriana, il maltempo fa ancora danni: tetti scoperchiati, alberi caduti, allagamenti.

Clusone piange Gianni Lazzari, fondatore della Comelit - Nel 1998 diede vita all’Atletica Pool Alta Valle Seriana ricoprendo il ruolo di dirigente Coni provinciale, con incarichi anche a livello regionale. Si legge su bergamonews.it

Clusone piange il suo dottore È morto Gerardo Iannunzio - Cronaca - L'Eco di Bergamo - Medico di medicina generale da circa 10 anni, si era trasferito in Valle Seriana venti anni fa e viveva a ... Segnala ecodibergamo.it