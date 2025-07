Comuni Ricicloni Zampetti replica all’opposizione | Falsi e fuorvianti dai dati evince trend in miglioramento

Di fronte alle accuse ingannevoli dell’opposizione, il Comune di San Giorgio del Sannio difende con dati concreti e in costante miglioramento. Legambiente ha riconosciuto i nostri sforzi, dimostrando che anche in momenti di sfida si può progredire nel riciclo e nella tutela ambientale. È tempo di guardare ai fatti, non alle false narrative: il nostro impegno per un futuro sostenibile continua, e i risultati parlano chiaro.

Tempo di lettura: 5 minuti In riferimento alla nota diffusa dal gruppo di opposizione, che sottolinea l’assenza del Comune di San Giorgio del Sannio tra i premiati dell’edizione 2025 del concorso “Comuni Ricicloni” promosso da Legambiente, riteniamo necessario offrire un chiarimento puntuale, basato su dati oggettivi e verificabili. – così in una nota dell’assessore all’ambiente del Comune di San Giorgio del Sannio, Giacomo Zampetti. L’attuale amministrazione si è insediata l’11 giugno 2024 e, pertanto, non ha avuto alcun ruolo nella gestione del servizio rifiuti per l’intero primo semestre dell’anno 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: comuni - ricicloni - opposizione - dati

In calo i comuni 'ricicloni', solo 663 sono rifiuti free - In Italia, il numero di Comuni Ricicloni rifiuti free subisce un lieve calo nel 2025, scendendo a 663 e rappresentando l'8,4% del totale.

https://www.firenzetoday.it/green/riciclo-monsummano-capraia-limite-comuni-virtuosi.html Vai su Facebook

Differenziata nel mirino dell'opposizione. Deborah Bellotti (PD): La città può fare meglio, con benefici economici e ambientali; Fratelli d’Italia Stefano Bandecchi non sarà il nostro presidente, FDI dice no; Raccolta differenziata, si torni ai cassonetti.

Luni tra i comuni ricicloni "Ma i dati sono sbagliati" - la Nazione - Luni tra i comuni ricicloni "Ma i dati sono sbagliati" La contestazione arriva dal consigliere di minoranza Paolo Andreani "La quantità di rifiuti divisa per un numero di abitanti superiore al reale" ... Lo riporta lanazione.it

Rifiuti: Comuni ricicloni, bene Nuoro, Monserrato e Tonara - La Sardegna presidia bene tutte le categorie: dalla new entry di Nuoro tra i capoluoghi nella sezione "comuni rifiuti free 2025 vincitori assoluti". ansa.it scrive