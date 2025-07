grande fratello la fidanzata di un ex gieffino ha sostenuto il provino di chi si tratta

Il Grande Fratello si appresta a tornare con una nuova ed emozionante edizione, pronta a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Mentre i provini sono ufficialmente aperti, tra i candidati spicca la fidanzata di un ex gieffino noto, già al centro delle chiacchiere. Chi sarà questa intrigante protagonista? Scopriamo insieme i dettagli e le anticipazioni sulla prossima stagione del reality più amato d’Italia.

Grande Fratello, il reality show scalda i motivi: sono partiti i provini per ricercare i nuovi ed aspiranti gieffini, ecco i dettagli. Grande Fratello, tornerà da settembre in prima serata su Canale 5. Non è ancora tra i nomi ufficiali del cast, ma la compagna di un ex e noto gieffino sta già facendo molto parlare si sé tra gli aspiranti concorrenti della prossima edizione. Ecco i primi dettagli. Nelle ultime ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che riguarda l'attuale fidanzata di Massimiliano Varrese.