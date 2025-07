Le rose water nails sono la manicure più richiesta per quest’estate 2025

il loro trionfale ingresso tra le tendenze di stile dell’estate 2025, conquistando il cuore di celebrity e fashion lover. Questa manicure delicata e raffinata si presta perfettamente a ogni occasione, regalando un tocco di freschezza e sofisticatezza alle mani. Un must-have che promette di diventare il must assoluto della stagione, perché l’eleganza senza tempo non passa mai di moda.

C’è un mood unghie che quest’estate si sta facendo strada in modo discreto ma deciso tra le mani delle celebrities e delle trendsetter più seguite: le rose water nails, una nuance tenue e quasi trasparente, capace di donare alle unghie un aspetto fresco, luminoso e sofisticato. La manicure “rose water” è una vera dichiarazione di stile per chi ama l’eleganza non urlata, ma che sa farsi notare con grazia. Le rose water nails stanno facendo impazzire tutte: arriva il romantics minimalism sulle unghie. Ciò che rende le rose water nails così in trend, è l’effetto gelatina traslucida, simile a un velo d’acqua colorata che scivola sulle unghie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le rose water nails sono la manicure più richiesta per quest’estate 2025

"Rose Water" Nails Are the Dainty Manicure Trend It-Girls Are Loving This Summer - The "Rose Water" manicure is the latest nail look trending for Summer 2025, and celebrities like Hailey Bieber, Jennifer Aniston, and Lana Del Rey are taking note. Come scrive msn.com

Manicure estate 2023: water nails, come realizzare - Fashionblog - La primissima volta che le prime water nails sono state avvistate era sul Red Carpet del Met Gala 2019: a ... Scrive fashionblog.it