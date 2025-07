Mai più ‘Cassamortari’ | Meloni cita il film flop di Claudio Amendola campione d’incasso di soldi pubblici

Giorgia Meloni torna a parlare dei fondi pubblici destinati al cinema, promettendo di andare fino in fondo per chiarire la questione. La presidente del Consiglio, tramite un messaggio su X, ribadisce l’impegno del governo, rifacendosi all’intervista rilasciata a Bruno Vespa e facendo leva sui risultati ottenuti in occupazione e spread. Una posizione che solleva nuovamente il dibattito sulla gestione dei finanziamenti pubblici e le priorità dell’esecutivo.

«Sul caso dei fondi pubblici al cinema, «il governo intende andare fino in fondo». Lo ribadisce con un messaggio su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilanciando l’intervista rilasciata venerdì 4 luglio a Bruno Vespa in occasione del “Forum in Masseria 2025”. Leggi anche Meloni da Vespa rivendica i numeri vincenti del governo: "Su occupazione e spread risultati record". Francesco Benigno scatenato: "Danno finanziamenti e premi solo ai comunisti sinistroidi". E attacca Claudio Amendola. “Mettiamo la parola fine a sprechi e anomalie nel cinema”. «È arrivato il momento di mettere la parola fine a sprechi, anomalie e irregolarità . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mai più ‘Cassamortari’: Meloni cita il film flop di Claudio Amendola, campione d’incasso (di soldi pubblici)

In questa notizia si parla di: pubblici - meloni - cassamortari - cita

Conti pubblici, Meloni: revisione Moody’s non accadeva da 25 anni - Il governo Meloni sta affrontando una revisione dei conti pubblici, un evento raro che non si verifica da 25 anni.

Mai più ‘Cassamortari’: Meloni cita il film flop di Claudio Amendola, campione d’incasso (di soldi pubblici) Vai su X

Mai più 'Cassamortari': Meloni cita il film flop di Claudio Amendola, campione d'incasso (di soldi pubblici).

Mai più 'Cassamortari': Meloni cita il film flop di Claudio Amendola, campione d'incasso (di soldi pubblici) - Lo ribadisce con un messaggio su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilanciando l'intervista rilasciata v ... Lo riporta informazione.it

Tax credit sotto accusa: Meloni promette lo stop agli sprechi di denaro pubblico - È arrivato il momento di mettere la parola fine a sprechi, anomalie e irregolarità. msn.com scrive