Alice Neri funerale 3 anni dopo il delitto | l’abbraccio di tutta la comunità

Nel cuore di Ravarino, tre anni dopo la tragica scomparsa di Alice Neri, la comunità si riunisce ancora una volta per onorare la memoria di una giovane uccisa troppo presto. La giornata di oggi, segnata dall'applauso e dall'abbraccio collettivo, testimonia un dolore che non si è mai spento e la volontà di trovare giustizia e pace. Un momento di riflessione e speranza per tutti coloro che hanno condiviso questo lungo cammino.

Ravarino (Modena), 5 luglio 2025 – Un applauso all’ingresso della chiesa parrocchiale di Ravarino del feretro ricoperto di fiori. L’abbraccio di tutta la comunità, nel silenzio di un dolore che dura da troppo tempo e durerà in eterno. Sono in corso i funerali della giovane mamma di Ravarino, Alice Neri, ammazzata a coltellate nelle campagne di Concordia nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022. L’assassino bruciò poi il suo corpo all’interno dell’auto trovata posteggiata tra i due laghetti di Fossa. Da tre anni quasi la famiglia attendeva di poterle dare l’ultimo addio. Il feretro è arrivato trasportato dalle onoranze funebri Gianni Gibellini intorno alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alice Neri, funerale 3 anni dopo il delitto: l’abbraccio di tutta la comunità

In questa notizia si parla di: neri - abbraccio - tutta - comunità

La scomparsa di Luciana Borellini, presidente della Fondazione San Filippo Neri, lascia un grande vuoto, personale come amica, e mando un grande abbraccio a suo marito Ubaldo e a suo figlio, e un dolore per tutta la comunità. É stata una qualificata e appr Vai su Facebook

Alice Neri, funerale 3 anni dopo il delitto: l’abbraccio di tutta la comunità; Lo stadio che racconta il futuro di Taranto: un abbraccio di luce tra sport, città e comunità; Perché Alice Neri ha dovuto aspettare 3 anni dall'omicidio per il suo funerale.