Calciomercato Milan fissata la date delle visite di Camarda con il Lecce

Il calciomercato è in fermento e il Milan si prepara a cedere uno dei suoi talenti più promettenti. Camarda, il giovane classe 2008, si prepara ad affrontare le visite mediche con il Lecce, segnando un passo importante nel suo percorso professionale. Prestito o meno, questa operazione potrebbe rivoluzionare le carte in tavola per entrambe le squadre, spalancando nuove opportunità di crescita e successo.

Camarda al Lecce: visite mediche fissate, poi il classe 2008 diventerà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso, in prestito dal Milan.

In questa notizia si parla di: milan - visite - camarda - lecce

