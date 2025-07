Juve Douglas Luiz ai saluti | l’addio finanzia il colpo dal Tottenham

La Juventus si prepara a un futuro ricco di sorprese, con alcune operazioni di mercato che potrebbero rivoluzionare la rosa. Tra queste, spicca il possibile addio di Douglas Luiz, un tassello fondamentale per finanziare il colpo che arriva dal Tottenham. I bianconeri sono attenti ai dettagli mentre costruiscono la squadra del domani: un progetto ambizioso che si sta delineando passo dopo passo. Andiamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti.

La Juve sta lavorando in prospettiva futura ed in tal senso un nome da tenere in considerazione è quello di Douglas Luiz. Il brasiliano può dire addio e la sua cessione può finanziare il colpo che arriva direttamente dal Tottenham. Andiamo a vedere le ultime. Per i bianconeri sono momenti a dir poco cruciali e delicati, dal momento che si sta delineando quella che è la squadra del futuro. E’ arrivato Jonathan David, che sarĂ il riferimento offensivo della compagine di Igor Tudor, con le firme che sono arrivate al termine di una trattativa lunghissima che ha avuto quasi i connotati di una telenovela. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, Douglas Luiz ai saluti: l’addio finanzia il colpo dal Tottenham

In questa notizia si parla di: juve - douglas - luiz - addio

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

La Juventus pronta alla rivoluzione: non solo Douglas Luiz, anche Nico Gonzalez verso l'addio Due degli acquisti più onerosi della scorsa estate possono lasciare la Juventus: i bianconeri valutano offerte per Nico Gonzalez. Sì, alla Juventus si prepara un'altr Vai su Facebook

La Juve ha scelto: come conferma anche TMW, Douglas Luiz è sul mercato La società ha deciso di cedere il brasiliano dopo solo un anno per fiondarsi poi su Hjulmand dello Sporting Diteci la vostra su questa decisione #DouglasLuiz #Hjulmand #Juve Vai su X

Juventus, Douglas Luiz fuori da ogni piano: spiraglio Leeds per un addio aggiusta-bilancio; Douglas Luiz, anatomia del flop Juve. Dalle speranze di luglio a quelle di addio; Juventus, Douglas Luiz di cristallo: nuovo infortunio, a giugno l'addio.

Juve, Douglas Luiz ai saluti: l’addio finanzia il colpo dal Tottenham - La Juve può dire addio a Douglas Luiz ed in tal senso la sua cessione può finanziare il colpo dal Tottenham: i dettagli ... Secondo calciomercato.it

Douglas Luiz Juventus ai saluti, il brasiliano è pronto per l’addio dopo una stagione: quattro club in corsa per il centrocampista - Douglas Luiz Juventus ai saluti, il brasiliano è pronto per l’addio dopo una stagione: quattro club in corsa per il centrocampista ex Aston Villa Douglas Luiz sembra ormai deciso a dire addio alla Juv ... Da juventusnews24.com