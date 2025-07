Nico Williams spiazza il Barcellona | rinnovo-monstre con l’Athletic Bilbao fino al 2035

Nico Williams sorprende tutti rinnovando con l'Athletic Bilbao fino al 2035, lasciando il Barcellona a bocca asciutta. Una scelta che va oltre le logiche del calciomercato, affermando fedeltà e identità . Questo rinnovo monstre, tra i più lunghi della storia, segna un gesto di profonda devozione verso il club basco. È un esempio di come la passione possa prevalere sulle convenienze economiche, scrivendo una nuova pagina di lealtà nel calcio internazionale.

Quello che doveva essere uno dei colpi più attesi del calciomercato internazionale si è trasformato in un coup de théâtre che profuma di fedeltà e identità . Cala il sipario sulla telenovela Nico Williams: il promesso sposo del Barcellona dice no ai catalani e giura amore all' Athletic Bilbao, firmando un accordo che lo legherà al club basco fino al 2035. Uno dei rinnovi più lunghi mai siglati. Una durata rara, simbolica, che sfida le logiche del calcio moderno. La stella spagnola ha deciso di restare dov'è cresciuto, rinunciando all'idea di comporre con Lamine Yamal la coppia dei "gemelli del gol" al Camp Nou.

