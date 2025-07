L’Italia non ha futuro Ultima chiamata per gli italiani? di Giovanni Luigi Bordone | non è il solito saggio

l’Italia sta andando a fondo, e il tempo per cambiare rotta è ormai scaduto. Giovanni Luigi Bordone ci invita a riflettere sulla nostra realtà e sulle sfide che ci attendono, perché solo conoscendo la verità possiamo sperare in un futuro diverso. È arrivato il momento di ascoltare questa chiamata e agire prima che sia troppo tardi.

Non è il solito saggio da comodino. Questo libro è un pugno nello stomaco, ma di quelli che servono a svegliarti. Giovanni Luigi Bordone ci lancia un messaggio chiaro fin dal titolo: “L’Italia non ha futuro. Ultima chiamata per gli italiani?” – e no, non sta esagerando. In 212 pagine (che si leggono tutte d’un fiato, perché ti tengono sveglio e un po’ anche sulle spine), l’autore ci sbatte in faccia una verità amara: l’Italia sta andando a rotoli. E non è (solo) colpa della politica, dell’economia globale, o delle solite scuse. È colpa nostra. Di tutti. Anche tua. Anche mia. Bordone non usa giri di parole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it