Lecce nei Marsi orsa Petra catturata | ecco cosa succederà ora

Una missione di salvataggio senza precedenti ha portato alla cattura dell'orsa Petra nei Marsi, un intervento coordinato tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e le forze dell’ordine. Con l’obiettivo di tutelare sia la fauna che le comunità locali, Petra verrà dotata di radiocollare e gestita per prevenire incursioni urbane e rischi. Ecco cosa succederà ora in questa storia di convivenza tra uomo e natura.

L'Aquila - Intervento coordinato tra Parco, Comune e forze dell’ordine mira a dotare Petra di radiocollare e gestire rifiuti, cibo domestico, per ridurre incursioni urbane. Ieri sera, una task force del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, comprendente veterinari, biologi, Guardiaparco e Carabinieri del Parco, ha catturato l’orsa Petra nei pressi dell’abitato di Lecce nei Marsi, dove era stata avvistata nelle giornate precedenti. L’operazione aveva l’obiettivo primario di applicare un radiocollare all’animale – in buone condizioni fisiche – per monitorarne gli spostamenti e pianificare interventi mirati (senza ricorrere a dissuasioni) volti a limitare la presenza dell’orsa nel centro abitato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Lecce nei Marsi, orsa Petra catturata: ecco cosa succederà ora

