Kolo Muani Juventus il futuro è ancora tutto da scrivere | dalle pretese del PSG all’inserimento del Chelsea Le ultime

Il futuro di Kolo Muani alla Juventus rimane avvolto nel mistero, tra pretese del PSG e l’interesse del Chelsea. Nonostante le dichiarazioni del giocatore sulla volontà di restare a Torino, molte variabili influenzano il suo destino. La trattativa entra nel vivo e gli appassionati attendono aggiornamenti decisivi: cosa riserverà il mercato per questa giovane stella? Le prossime settimane saranno cruciali per decifrare il suo vero futuro.

sull’attaccante francese. Il futuro di Kolo Muani alla Juventus è ancora incerto, nonostante il giocatore abbia chiarito più volte il suo desiderio di rimanere a Torino. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la sua permanenza nella squadra bianconera dipende dalle decisioni del PSG, che ha stabilito chiaramente che il giocatore sarà ceduto solo a titolo definitivo. Questa richiesta pone un ostacolo importante per la Juve, che preferirebbe una soluzione in prestito con diritto di riscatto, una formula che si adatterebbe meglio alla situazione economica del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com