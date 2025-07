Temporale e raffiche di vento primi danni tra Turate Solaro Misinto e Garbagnate

Un violento fronte temporalesco ha attraversato questa mattina l’area tra Turate, Solaro, Misinto e Garbagnate, scatenando raffiche di vento e danni ingenti. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate in molte località per mettere in sicurezza strutture, rimuovere alberi caduti e soccorrere i cittadini colpiti. La regione si prepara ora a fronteggiare le conseguenze di questo evento climatico eccezionale, che ha lasciato un segno profondo nel territorio.

Un violento fronte temporalesco ha attraversato questa mattina l'area tra la bassa comasca e l'hinterland milanese, da Turate a Garbagnate, provocando danni e richiedendo numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco. Le squadre del comando provinciale sono state impegnate in più comuni per mettere in sicurezza alberi abbattuti, grondaie pericolanti e automobili bloccate.

