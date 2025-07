Temporali e vento forte a Milano dopo il caldo record | risveglio choc in città Maltempo | ecco fino a quando

Dopo settimane di caldo record e afosità insopportabili, Milano si risveglia sotto un'improvvisa tempesta: temporali violenti e vento forte hanno sconvolto la città, portando un’improvvisa boccata d’aria fresca. Un cambiamento climatico che sorprende e preoccupare, ma quanto durerà questo breve ma intenso sollievo? Domani, domenica 6 luglio, in Lombardia sono attese condizioni...

Milano, 5 luglio 2025 – Dopo l’infinita sequenza di giorni da bollino rosso per il caldo devastante portato dall’anticiclone Pluto, Milano si svegliata con un brusco – sebbene preventivato – cambiamento sul fronte meteo: le temperature sono letteralmente crollate nell’arco di poche ore mentre pioggia e vento si sono abbattuti sulla città dalle prime ore di oggi, sabato 5 luglio. Domani, domenica 6 luglio, in Lombardia sono attese condizioni ancora più instabili con acquazzoni diffusi a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in ulteriore calo (da lunedì massime in pianura tra 25 e 30 gradi (ben lontane – fortunatamente - dai 38 gradi dei giorni scorsi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali e vento forte a Milano dopo il caldo record: risveglio “choc” in città. Maltempo: ecco fino a quando

