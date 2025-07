San Ferdinando dichiara guerra agli scarichi abusivi | al via controlli per un’estate all’insegna del mare pulito

San Ferdinando si prepara a difendere il suo splendido mare con una serie di controlli eccezionali contro gli scarichi abusivi. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Regione Calabria, ARPACAL e Calabria Verde, dà il via a un’estate all’insegna della tutela ambientale e della salute pubblica. Un’operazione decisa e coordinata, resa possibile grazie a tecnologie innovative come il laboratorio mobile, che garantirà analisi rapide e accurate per preservare la bellezza delle nostre coste.

È ufficialmente partita la campagna straordinaria di controlli ambientali voluta dall'Amministrazione comunale di San Ferdinando per garantire un'estate all'insegna del mare pulito, della salute pubblica e della tutela ambientale. Un'operazione decisa e coordinata, resa possibile grazie alla sinergia con Regione Calabria, ARPACAL e Calabria Verde. Le analisi condotte in tempo reale dal laboratorio mobile di ARPACAL hanno confermato la presenza di una fioritura algale nelle acque costiere, favorita dalle elevate temperature marine, che hanno raggiunto i 28°C. Sebbene non costituisca un rischio per la salute, il fenomeno compromette la qualità percepita della balneazione, danneggiando l'esperienza di residenti e turisti.

