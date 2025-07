L’alluvione in Texas riapre la ferita di Soverato | l’inondazione del 2000 causò 13 morti in un campeggio

L’alluvione in Texas riapre le ferite di Soverato, dove nel 2000 una tragedia simile causò 13 vittime tra i volontari cristiani. Un parallelo struggente che ricorda come, in entrambe le occasioni, il dramma colpì comunità unite dall’arduo compito di aiutare gli altri. La memoria di quelle perdite rimane viva, un monito e un richiamo alla solidarietà. Un diario di un dolore che ancora oggi ci insegna quanto sia fragile la nostra speranza.

L'alluvione in Texas come quella di Soverato. La tragica vicenda americana riporta alla mente il dramma che venticinque anni fa interessò la Calabria, con 13 morti e diversi feriti. L'analogia è anche simbolica: sia in Calabria che negli Stati Uniti le vittime appartenevano a gruppi di volontariato cristiani. Texas come Soverato: diario di una tragedia annunciata. La mattina del 10 settembre del 2000, alle 4.30, dopo che su Soverato erano caduti 70 millimetri di pioggia, il Beltrame tracimò. Dei 53 ospiti del campeggio "Le Giare", 17 con disabilità fisiche, e 32 tra accompagnatori, tra cui volontari dell'Unitalsi Calabria, e famiglie in vacanza, 13 morirono, spazzati via dalla furia dell'acqua e dei detriti che travolsero tutto.

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Alluvione nel Texas, il bilancio: 24 morti e una ventina di dispersi

Alluvione in Texas: 24 morti e una ventina di dispersii, ci sono bambini - Travolta la contea di Kerr, le autorità della contea invitano i residenti a restare a casa