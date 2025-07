Kenny Omega | Non ho abbastanza energie non riesco a muovermi

Kenny Omega, un tempo esplosivo in ring, si trova ora ad affrontare una battaglia diversa: quella contro la fatica e le problematiche di salute che lo rallentano. In un'intervista con Wrestling Observer Radio, ha condiviso il suo percorso di ripresa, rivelando come la sua energia sia ancora limitata e i movimenti più difficili. È come se il suo spirito combattente dovesse reinventarsi giorno dopo giorno, dimostrando che la vera forza si trova anche nelle sfide più dure...

In un'intervista con la Wrestling Observer Radio, Kenny Omega ha concordato con Dave Meltzer sul fatto che non fosse lo stesso lottatore di una volta. L'ex campione del mondo AEW ha notato che, nonostante sia tornato in azione nello squared circle a gennaio, sta ancora affrontando giorno per giorno le problematiche mediche relative alla diverticolite, che in passato lo hanno tenuto fuori dal ring per quasi un anno, rischiando la morte. "È come hai detto, sento che provando a rimanere allo stesso passo dei talenti più giovani e sani, nosono in grado di distinguermi oppure, al contrario, di distinguermi in maniera negativa.