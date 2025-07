Da modello a contro narrazione Trump sui dazi dimentica la lezione di McKinley. All’inizio di aprile 2025, Donald Trump ha proclamato il “giorno della liberazione”, annunciando una nuova ondata di dazi contro numerosi partner commerciali “che ci stanno derubando”. Questo ennesimo atto della sua “bulimia tariffaria” si inserisce in una strategia ispirata a un presidente meno noto: William McKinley, che Trump ha più volte citato come esempio. Ma quale è davvero il retaggio di McKinley nel confronto con le attuali politiche protezionistiche?

