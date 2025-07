Ivan Zazzaroni | La Serie A tra proprietà misteriose incantatori di serpenti e la Juve di Billy Beane C’è solo un club che è sopra gli altri grazie a una coppia che funziona

In un’estate di incertezze e strategie elusive, Ivan Zazzaroni analizza il mondo delicato e misterioso delle proprietà dei grandi club di Serie A. Tra incantatori di serpenti e strategie da bilionari, emerge un solo club che si distingue, grazie a una coppia vincente. Scopri come questa squadra si mantiene sopra le altre, grazie a un’alleanza che fa la differenza nel calciomercato e non solo.

L'analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle proprietà dei maggiori club del campionato di Serie A Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dipinge il quadro di un calciomercato estivo iniziato sotto una cappa di pressione e incertezza per i top club di Serie A. È una «quasi estate», scrive,

