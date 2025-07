Dumfries Inter giorni di attesa per i nerazzurri | Mendes lo ha proposto a quella big europea!

Dumfries Inter, i tifosi sono in attesa: Mendes lo ha proposto a una big europea, ma cosa si cela dietro la clausola? Il 15 luglio potrebbe essere la svolta per il futuro dell’esterno olandese, tra i più desiderati nel panorama internazionale. La complessa trattativa e le mosse di mercato si infittiscono, lasciando tutti con il fiato sospeso fino a quella data cruciale. Restate con noi per scoprire gli sviluppi!

La risposta e cosa filtra sulla clausola. Il mercato Inter guarda con attenzione al calendario: il 15 luglio è la data chiave per il futuro di Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, protagonista di una stagione ad alti livelli e tra i profili più richiesti nel panorama europeo. Fino a quel giorno, infatti, resta attiva una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida solo per club stranieri e da versare in un’unica soluzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ogni giorno che passa senza novità viene accolto positivamente dalla dirigenza interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, giorni di attesa per i nerazzurri: Mendes lo ha proposto a quella big europea!

Dumfries, il Barça fa sul serio: la clausola da 25 milioni scade il 15 luglio, Inter in attesa ? Intorno a Dumfries c'è una clausola rescissoria che in qualche modo agita i ragionamenti dell'Inter. Bastano 25 milioni di euro, entro il 15 luglio, per portarsi via quello c

Dumfries, il Barça fa sul serio: la clausola da 25M€ scade il 15 luglio, Inter in attesa. Va detto, però, che nessuno in viale della Liberazione ha registrato segnali di addio da parte di Dumfries, ma il club è parte passiva. Di sicuro, nel caso l'olandese partisse,

