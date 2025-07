Via da Roma con tutta la famiglia Qui in Olanda stipendio doppio e costo della vita uguale all’Italia

Hanno deciso di abbandonare Roma per un nuovo inizio in Olanda, attratti da uno stipendio doppio e un costo della vita analogo all’Italia. Adriano e Irene, con il loro piccolo di 10 mesi e il supporto dei genitori, hanno scelto di investire nel futuro della famiglia e di offrire a loro figlio nuove opportunità. La loro storia dimostra che cambiare scenario può aprire orizzonti sorprendenti e ricchi di speranza.

“Avevamo una casa di proprietà, due contratti a tempo indeterminato, un piccolo di 10 mesi e dei genitori che ci aiutavano, eppure abbiamo lasciato l’Italia, per noi, ma anche per dare una possibilità in più a nostro figlio ”. Adriano Lupi e Irene Nardecchia, 44 anni lui, 49 lei, romani, sono partiti per la Germania nel 2014 e oggi vivono all’Aia, in Olanda. Adriano lavora come ingegnere all’European Space Agency (ESA), a Noordwijk, dove si effettuano la maggior parte delle missioni spaziali, Irene insegna italiano al centro linguistico dell’Università di Darmstadt. Dopo il primogenito Orlando è arrivato anche il fratellino Ruggero, ed entrambi i ragazzi hanno la doppia cittadinanza italo-tedesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it