Roma Today soppianta Messaggero e Repubblica

Roma Today si afferma come nuova voce di riferimento, superando Messaggero e Repubblica. Con un impegno deciso a segnalare ogni problema cittadino, valorizza le segnalazioni degli abitanti per migliorare la città. La sua missione? Tenere Roma sempre informata e attiva, offrendo un servizio senza sconti né compromessi. Per restare aggiornato su tutto ciò che accade nel cuore della Capitale, abbonati ora e non perdere nulla!

“Noi non facciamo sconti a nessuno. Cerchiamo di segnalare tutto quello che in città non funziona, anche grazie alle dritte degli abitanti, per cercare di migliorarla. Questo è il nostro sp. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Roma Today soppianta Messaggero e Repubblica

In questa notizia si parla di: roma - today - soppianta - messaggero

IL GIORNALE ONLINE CHE SOPPIANTA MESSAGGERO E REPUBBLICA (Il Foglio Quotidiano, Gianluca Roselli, 3 luglio 2025) Roma Today, diretto da Matteo Scarlino, si è imposto come il principale punto di riferimento informativo della capitale, superando Vai su X

Roma Today soppianta Messaggero e Repubblica - direttore di Roma Today, che nel corso degli anni si è conquistato di diritto il ruolo di “sito della città”, diventando per serietà e affidabilità meglio dei più ricchi dorsi web romani di Corriere, ... Scrive ilfoglio.it