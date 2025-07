In Sicilia stop ai diplomifici la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie L’assessore Turano | Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità

In Sicilia, la Regione dà un netto segnale di fermezza contro i diplomifici, rafforzando i controlli sulle scuole paritarie per il prossimo anno scolastico 2025/2026. L’assessore Turano sottolinea l’impegno verso una scuola pubblica fondata su legalità e qualità, puntando a garantire un’istruzione seria e affidabile per tutti gli studenti. La battaglia contro le irregolarità si fa più intensa, perché il futuro dell’istruzione siciliana merita standard elevati e trasparenti.

La Regione Sicilia intensifica la lotta ai cosiddetti "diplomifici" con una circolare operativa che fissa regole più severe per le scuole paritarie nell’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sicilia - diplomifici - regione - scuole

Ho ascoltato con attenzione il recente intervento dell’assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, Mimmo Turano, sul tema delle scuole paritarie – o meglio, di quelle che esistono solo sulla carta come vere scuole, ma che di fatto si comportano da Vai su Facebook

La Regione siciliana recepisce la lotta contro i diplomifici; In Sicilia stop ai diplomifici, la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie. L'assessore Turano: Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità; Scuole paritarie, giro di vite della Regione contro i diplomifici.

La Regione siciliana recepisce la lotta contro i diplomifici - Anche la Regione siciliana è impegnata nella lotta contro i diplomifici e per questo ha recepito le disposizioni del decreto legge 45 del 2025, approvato dal governo e sollecitate dal ministro dell’is ... Da tecnicadellascuola.it

Scuole paritarie, giro di vite della Regione contro i “diplomifici” - PALERMO – L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha emanato una nuova circolare con indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno sc ... Lo riporta msn.com