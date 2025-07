Uomini e Donne ex tronista in carcere | la condanna che fa scalpore

uomini e donne ex tronista in carcere: la condanna che fa scalpore. Condannato a 11 anni e 9 mesi per bancarotta e truffe, Marco Filippin, noto ex protagonista del programma, è ora al centro di una spirale giudiziaria. La sua storia, un tempo fatta di romanticismo televisivo, si trasforma in un racconto di raggiri e delitti. C’era un tempo in cui Marco calcava lo studio di Uomini e Donne, ma ora la realtà è tutt’altro: scopriamola insieme.

Condannato a 11 anni e 9 mesi per bancarotta e truffe: l’ex protagonista di Uomini e Donne sotto accusa per decine di raggiri. Scopri la vicenda. Scordatevi il fascino patinato dei pomeriggi in TV. Qui la storia è tutt’altro che romantica. C’era un tempo in cui Marco Filippin calcava lo studio di Uomini e Donne. Era il 2007. Lui sul trono, il pubblico diviso. Prometteva grandi emozioni, ma la sua avventura finì tra polemiche e musi lunghi. Fu un addio amaro, ma niente in confronto a quello che sarebbe arrivato dopo. Perché fuori dai riflettori non c’era nessuna favola. Solo guai. E pesanti. Oggi di Marco si parla in tribunale, non sui rotocalchi rosa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne, ex tronista in carcere: la condanna che fa scalpore

