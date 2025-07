Reinvento West Side Story con cantanti lirici e un messaggio sempre attuale

Reinvento West Side Story con cantanti lirici e un messaggio universale, capace di parlare alle nuove generazioni. Damiano Michieletto sottolinea: "West Side Story non è più solo un musical, è un classico del '900, capace di riflettere i nostri tempi." Un’opera senza tempo, in cui la potenza della musica e della scena si uniscono per raccontare storie di humanità e speranza, ancora più attuali oggi.

"Ma West Side Story non è più solo un musical argomenta Damiano Michieletto, che lo dirigerà -. È un classico. Creato da uno dei più grandi musicisti del '900".

Il musical-kolossal "West Side Story" arriva a Verona sul palco del Teatro Romano - Il musical kolossal "West Side Story" arriva a Verona, sul suggestivo palco del Teatro Romano. Dopo un successo travolgente a Roma, questa pietra miliare del teatro musicale partirà in tour estivo attraverso le affascinanti arene archeologiche italiane, portando l'emozione di uno dei musical più amati al mondo anche nella nostra città.

West Side Story, quando l’opera scoprì l’America - Mentre a Roma a Caracalla va in scena il musical di Bernstein secondo Michieletto viaggio alle origini di un capolavoro. Segnala repubblica.it