Il governo italiano è un modello Giorgia leader ascoltata in tutto il mondo | il monologo di Arianna Meloni per elogiare la sorella

In un’atmosfera vivace e carica di entusiasmo, Arianna Meloni si distingue durante la festa di Fratelli d’Italia a Roma, elogiano il governo di Giorgia Meloni, leader apprezzata in tutto il mondo. Con parole piene di orgoglio e passione, la sorella della presidente si impegna a sottolineare i successi del modello italiano, evitando le domande dei cronisti e lasciando tutti con il fiato sospeso su quello che sarà il futuro del nostro Paese.

Arianna Meloni evita accuratamente le domande dei cronisti al termine del suo intervento dal palco, anche improvvisando un piccolo scatto verso la zona riservata della festa di Fratelli d'Italia di Roma e Lazio, iniziata venerdì 4 luglio, al laghetto dell'Eur a Roma. Sotto un sole cocente, la sorella della presidente del Consiglio, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia, tesse le lodi del governo italiano e insiste con la narrazione che tratteggia la premier come una leader ascoltata in tutto il mondo. "Con Giorgia ( al governo, ndr ) ci ascolta l'Europa, gli Stati Uniti ed abbiamo un rapporto con tutti i grandi leader al mondo".

