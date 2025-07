Il pugile messicano Chávez jr arrestato per un cavillo come Al Capone Trump lo rispedisce in Messico

Le immagini sono quelle da film, il personaggio anche, la location, nemmeno a dirlo, Los Angeles, il contesto quello dell’immigrazione che piace a Trump. Il protagonista è Julio César Chávez Jr., il pugile messicano di 39 anni e figlio del leggendario Julio César Chávez, uno degli atleti più amati della storia messicana e membro dell’International Boxing Hall of Fame. Solo che Julio Chavez Junior ha un pedigree di tutto rispetto tra Stati Uniti e Messico. È sposato con Frida Muñoz, cittadina statunitense, e mamma di una nipote di Joaquin “El Chapo” Guzman, il boss del cartello di Sinaloa attualmente in carcere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

