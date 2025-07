Sì di Hamas ad avviare colloqui per tregua a Gaza

Hamas apre a un passo cruciale verso la pace: dopo aver risposto positivamente alla proposta di cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi, si prepara ad avviare immediatamente colloqui con Israele. La volontĂ di dialogo, emersa da consultazioni con le altre fazioni palestinesi, rappresenta una speranza concreta per una tregua duratura a Gaza. La strada verso la pace potrebbe finalmente aprirsi, mentre il mondo osserva con attenzione.

ROMA (ITALPRESS) – Il movimento islamista palestinese Hamas afferma di avere presentato una “risposta positiva” alla proposta di cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi ed è pronto ad avviare “immediatamente” i colloqui su un meccanismo per attuare una tregua con Israele a Gaza, dopo aver tenuto consultazioni con le altre fazioni palestinesi. E’ quanto si legge in un comunicato ufficiale di Hamas. “Il movimento è pronto a impegnarsi immediatamente e seriamente in un ciclo di negoziati sul meccanismo per mettere in atto i termini di una bozza di proposta di tregua ricevuta dai mediatori” afferma il gruppo terroristico in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it