Hancko Juve non è finita qui | lo slovacco non è mai uscito dai radar testa a testa con l’Al Nassr Cosa filtra sul suo futuro

Il nome di David Hancko rimane caldo nel cuore del calciomercato Juventus. Lo slovacco, mai uscito dai radar della Vecchia Signora, si trova ancora al centro di un duello con l’Al Nassr, alimentando misteri e speranze tra i tifosi bianconeri. Quale sarà il suo futuro? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti e le possibili strategie dei club coinvolti. La vicenda è tutt’altro che conclusa.

: tutti gli aggiornamenti. Il nome di David Hancko non è mai completamente uscito dai radar del calciomercato Juve, che continua a monitorare la situazione del difensore centrale slovacco. Nonostante l’intenso mercato estivo e le numerose trattative che coinvolgono la squadra bianconera, Hancko rimane una delle opzioni per rinforzare la retroguardia. Come riportato da Gazzetta dello Sport, il giocatore è considerato una possibile alternativa per il futuro della difesa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com