Henry | All' Udinese mandateci Del Piero

Nel tumulto del calciomercato estivo del 1999, Henry, giovane stella dell’Udinese, si trovò al centro di una decisione cruciale. Messo sotto pressione da Moggi e Ancelotti, che chiedevano un prestito per Marcio Amoroso, il suo futuro sembrava già scritto. Tuttavia, le cose prenderanno una piega inaspettata, cambiando il corso della sua carriera e lasciando un segno indelebile nel calcio internazionale. Ma come si evolvette davvero quella vicenda?

A fine stagione 1999 il fuoriclasse francese, appena 21enne, viene chiuso in una stanza con Moggi e Ancelotti: "Devi andare in prestito, vogliamo Marcio Amoroso". Le cose finirono diversamente.

Thierry Henry fa un tuffo nel passato e svela dettagli inediti sul suo addio alla Juve. Durante un'intervista, ha rivelato una proposta audace: mandare Del Piero in prestito all'Udinese.

«Stavo finendo la mia stagione alla Juventus, anche bene, tra gol e assist. Ma proprio dopo l'ultima partita Luciano Moggi mi prende sotto braccio, non faccio nemmeno in tempo ad andare a fare la doccia.

"A gennaio del 1999 sono approdato alla Juve con Marcello Lippi allenatore: ho giocato solo quattro partite con