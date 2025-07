Marocchino già espulso chiama la polizia per una lite | arrestato

Un marocchino con precedenti, già espulso dall’Italia meno di cinque anni fa, ha scatenato un incidente trasformandosi in protagonista di una lite. La sua richiesta d’aiuto alla polizia si è conclusa con un arresto, evidenziando ancora una volta l'importanza del rispetto delle norme sull’immigrazione. La vicenda sottolinea come la legge sia chiara: nessuno è sopra le regole.

