La pistola portachiavi | cos' è e come funziona la nuova arma scoperta a Napoli dai carabinieri

Scoperta rivoluzionaria a Napoli: i carabinieri di Giugliano in Campania hanno individuato una pistola portachiavi, il COS 232, un dispositivo compatto e discreto capace di sparare proiettili calibro 7.65. Questa innovazione mette in allarme le forze dell’ordine, aprendo un nuovo capitolo nella lotta contro la criminalità . Ma come funziona questa arma nascosta? Scopriamolo insieme.

Un dispositivo piccolo, maneggevole e tascabile, con la capacità di esplodere proiettili calibro 7.65: cosa hanno scoperto i militari di Giugliano in Campania.

Arsenale nascosto a Villaricca: in casa anche una pistola-portachiavi calibro 7.65 - Un ritrovamento sorprendente scuote Villaricca: i Carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto in casa di un 50enne incensurato, tra cui una pistola-portachiavi calibro 765.

