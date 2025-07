La cintura della regolamentazione digitale in Ue è diventata troppo stretta Il commento di da Empoli

La cintura della regolamentazione digitale in UE si stringe sempre di più, e il commento di Da Empoli non fa che sottolineare questa tensione crescente. Dopo le richieste di giganti tech e pressioni americane, si aggiungono le voci di start-up europee e, ora, una lettera di 46 top manager europei. La domanda è: quanto ancora potrà resistere questa stretta? La risposta potrebbe cambiare il futuro digitale del continente.

Prima erano venute le richieste di alcune grandi imprese tecnologiche e, secondo le indiscrezioni sui negoziati commerciali con Trump, del governo americano. Poi quelle di diverse start-up europee. Infine, notizia di ieri, la lettera di 46 amministratori delegati di aziende con molti pezzi da novanta del capitalismo europeo, da Airbus e Lufthansa a Mercedes Benz e Philips, per chiedere alla Commissione di azionare la leva dello stop the clock per le future scadenze dell'AI Act, il regolamento che disciplina su scala continentale l'intelligenza artificiale. Una pausa di due anni, che interesserebbe in particolare i modelli ad alto rischio e quelli fondazionali di IA generativa in attesa che si definiscano meglio linee guida e standard tecnici, da un lato, ma anche si prendano concreti provvedimenti per semplificare la regolamentazione digitale, dall'altro.