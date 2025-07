Guerra a Gaza l’allarme dei medici | Manca il latte artificiale

La crisi umanitaria a Gaza si aggrava giorno dopo giorno: i medici lanciano un grido d’allarme sulla drammatica carenza di latte artificiale, che mette a rischio la vita di centinaia di neonati. Con le scorte quasi esaurite e gli aiuti umanitari bloccati da Israele, i pediatri si trovano a combattere una battaglia contro il tempo per salvare le future generazioni. La situazione è più che mai critica, e il mondo deve agire ora per fermare questa tragedia in atto.

I medici di Gaza hanno lanciato l’allarme: la carenza di latte artificiale sta mettendo a rischio la vita di centinaia di neonati, mentre Israele continua a limitare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. A riportarlo è il Guardian. L’allarme dei medici a Gaza: «i bambini sono pelle e ossa». Il dottor Ahmad al-Farra, primario di pediatria all’ospedale Nasser di Khan Younis, ha dichiarato che nel suo reparto restano scorte per appena una settimana. Il latte specifico per prematuri è già finito, costringendolo a razionare quello standard tra i neonati ricoverati. «Non riesco nemmeno a descrivere quanto sia grave la situazione. 🔗 Leggi su Open.online

