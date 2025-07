Run per Colli una rundagiata di corsa

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile tra i suggestivi colli di Borgo a Buggiano! Il 5 luglio 2025, l’Asd Run…Dagi dà il via alla nuova edizione di Run per Colli, una corsa che unisce passione sportiva e festa popolare. Unisciti a noi per sfidare i tuoi limiti e condividere momenti di allegria immersi in un paesaggio mozzafiato, perché la vera vittoria è vivere la corsa come festa di comunità.

Borgo a Buggiano (Pistoia), 5 luglio 2025 – Grazie alla vivace e appassionata organizzazione dell'Asd Run.Dagi, anche quest'anno prende vita una nuova edizione della storica Rundagiata, che si rinnova diventando Run per Colli, in armonia con la festa "Sgranar per Colli". Run per Colli, le foto della corsa Il traguardo è collocato presso il Parco OX – Centro Giovani, dove è stato allestito il cuore pulsante della festa omonima. La gara podistica competitiva, di 9 chilometri, conduce i partecipanti su un percorso suggestivo che sale fino a sfiorare il Castello di Colle, per poi ridiscendere offrendo scorci mozzafiato sulla splendida Val di Nievole.

