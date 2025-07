È morto Julian McMahon la star di Streghe e Nip Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro

Con grande tristezza annunciamo la perdita di Julian McMahon, iconico protagonista di “Nip/Tuck”, “Streghe” e “I Fantastici 4”. A soli 56 anni, l’attore ha combattuto con coraggio contro il cancro, lasciando un vuoto nel cuore dei fan. La sua scomparsa, avvenuta il 2 giugno, è stata condivisa dalla moglie Kelly Paniagua, che ha espresso tutto il suo amore e rispetto per un uomo che ha saputo ispirare con la sua straordinaria carriera e il suo spirito indomabile.

È morto Julian McMahon, un volto amatissimo di cinema e tv, protagonista – tra gli altri – di “ NipTuck ”, “ Streghe ” e “ I Fantastici 4 ”. L’attore aveva 56 anni ed era malato di cancro. La scomparsa risale al 2 giugno ma solo nelle ultime ore la moglie Kelly Paniagua lo ha comunicato sui social: “Con tutto il mio cuore, voglio condividere che Julian è morto in pace questa settimana dopo un valoroso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava profondamente la vita, la sua famiglia e la sua arte. Chiediamo a tutti comprensione e rispetto in questo momento così difficile, per permetterci di vivere il dolore in riservatezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

