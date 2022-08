Torino, Laurienté si allontana (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono ormai diverse settimane che il Torino è sulle tracce di Armand Laurienté. La trattativa per il trequartista francese non... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono ormai diverse settimane che ilè sulle tracce di Armand. La trattativa per il trequartista francese non...

iltoroaddosso : Borsino degli acquisti del #Torino: #Ilkhan ? #Denayer ?? #Vlasic ?? #Lazetic ?? #Faes ?? #Orsolini ?? #Barrow ??… - sportli26181512 : Beffa per il Torino: il Sassuolo è a un passo dall'obiettivo granata: Il Sassuolo è vicinissimo ad Armand Laurienté… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??#Laurienté è stato reintegrato nella rosa del @FCLorient e potrà giocare in Ligue1. L'offerta decisiva del @TorinoFC_1906,… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??#Laurienté è stato reintegrato nella rosa del @FCLorient e potrà giocare in Ligue1. L'offerta decisiva del @TorinoFC_1906,… - ToroGoal : ??#Laurienté è stato reintegrato nella rosa del @FCLorient e potrà giocare in Ligue1. L'offerta decisiva del… -

Calciomercato Torino: c'è l'offerta per Denayer e torna vivo Praet ...complicazioni per arrivare ad Armand Laurienté del Lorient, con la concorrenza di altre società tra cui il Sassuolo) la soluzione potrebbe essere proprio il belga. Per la difesa invece il Torino sta ... Calciomercato Sassuolo LIVE: Frattesi interessa a Juve e Milan, Raspadori si avvicina al Napoli ... Frosinone), de la Fuente (2001, ATT, Olympique Marsiglia, p), Faes (1998, DIF, Reims), Laurienté (... Friburgo, d), Frattesi (1999, CEN, Roma, Juventus, Milan, ), Kyriakopoulos (1996, DIF, Torino), ... ...complicazioni per arrivare ad Armanddel Lorient, con la concorrenza di altre società tra cui il Sassuolo) la soluzione potrebbe essere proprio il belga. Per la difesa invece ilsta ...... Frosinone), de la Fuente (2001, ATT, Olympique Marsiglia, p), Faes (1998, DIF, Reims),(... Friburgo, d), Frattesi (1999, CEN, Roma, Juventus, Milan, ), Kyriakopoulos (1996, DIF,), ...