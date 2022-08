(Di lunedì 8 agosto 2022) Le parole diai tempi delle sue stagioni al: «La salvezza ’08 e la promozione ’16 fiori all’occhiello della mia carriera» Marco, attualmente dello staff tecnico della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a La Nuova Sardegna. Di seguito le sue parole. ESPERIENZE A– «Diciamo subito che in entrambe le occasioni mi diedero del pazzo per aver accettato di giocare a. Ma la salvezza del 2008 e la promozione del 2016 sono due fiori all’occhiello della mia carriera. Sapevo che in entrambe le occasioni avrei giocato da titolare e dunque non mi sono tirato indietro» LA SCOMMESSA – «Eh sì . Perché ero alla Juve. Si, riserva, ma pur sempre nella squadra più titolata d’Italia e con una bacheca ricca di trofei. Decisi di venire in Sardegna dopo aver parlato ...

Calcio News 24

È arrivato dopo che in tanti ci avevano provato, a difendere quella porta:(che per Delneri ... Dopo il bilancio non buonissimo dell'anno scorso èdovere puntare a vincere la Serie A ". ...Sulla vicendae Amara " ci sono indagini in corso e quindi è necessario attendere. Ho vissuto l'era dei ...è un ufficio che ha una storia prestigiosa che peraltro ha segnato la storia del... Storari: «Il nostro Cagliari non mollava mai» Le parole di Storari ai tempi delle sue stagioni al Cagliari: «La salvezza ’08 e la promozione ’16 fiori all’occhiello della mia carriera» Marco Storari, attualmente dello staff tecnico della Juventus ...L’ex portiere del Cagliari Marco Storari, che mise la firma sulla promozione in A nel 2016, ripercorre quella parentesi rossoblù per La Nuova Sardegna CONSAPEVOLEZZA. “Capimmo già nel ritiro di Peio l ...