Scandalo spionaggio in Grecia: primo ministro dice di essere all'oscuro (Di lunedì 8 agosto 2022) Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, si è rivolto alla nazione dopo lo scoppio dello Scandalo di spionaggio. Nei giorni scorsi è infatti venuto alla luce che il servizio di Intelligence greco stava intrecciando le conversazioni del leder del partito socialista e di un giornalista della CNN Greece. Scandalo spionaggio in Grecia: cos'è successo?

