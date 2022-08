Nuoto, Nicolò Martinenghi all’esame Adam Peaty. Il britannico non è al meglio ma a Roma ci sarà (Di lunedì 8 agosto 2022) Si riparte, forse alla pari. Quello che ormai è diventato un duello ad altissimi livelli torna a riproporsi alla piscina del Foro Italico con in palio un paio (e ci si mettono anche le staffette miste diventano quattro) titoli continentali. Da una parte il Nicolò Martinenghi sulla carta migliore di sempre, reduce dal suo primo titolo mondiale a Budapest nei 100 rana e in piena risalita, verso l’apice di una carriera che può riservare ancora tante soddisfazioni, dall’altra c’è il re della rana, Adam Peaty, che ha già vinto tutto più volte, che al meglio della condizione ha creato un gap incolmabile tra sé e tutti gli altri. Peaty, però, arriva a questo appuntamento non certo al meglio. Allo stacco deciso post Olimpiadi con le apparizioni televisive programmato da tempo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Si riparte, forse alla pari. Quello che ormai è diventato un duello ad altissimi livelli torna a riproporsi alla piscina del Foro Italico con in palio un paio (e ci si mettono anche le staffette miste diventano quattro) titoli continentali. Da una parte ilsulla carta migliore di sempre, reduce dal suo primo titolo mondiale a Budapest nei 100 rana e in piena risalita, verso l’apice di una carriera che può riservare ancora tante soddisfazioni, dall’altra c’è il re della rana,, che ha già vinto tutto più volte, che aldella condizione ha creato un gap incolmabile tra sé e tutti gli altri., però, arriva a questo appuntamento non certo al. Allo stacco deciso post Olimpiadi con le apparizioni televisive programmato da tempo, ...

