Napoli, Sirigu a un passo: doppio affare in chiusura, i dettagli (Di lunedì 8 agosto 2022) Napoli, doppio affare in chiusura. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono pronti a concludere la trattativa: le ultime notizie. La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, in questa finestra di mercato, ha perso David Ospina, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Lorenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022)in. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono pronti a concludere la trattativa: le ultime notizie. La SSCdi Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, in questa finestra di mercato, ha perso David Ospina, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Lorenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ???? Il #Napoli è pronto a chiudere per Salvatore Sirigu. Accelerata per prendere sia Keylor Navas dal #PSG che il po… - AlfredoPedulla : #Sirigu-#Napoli: un anno più opzione - TuttoMercatoWeb : TMW - Non solo Keylor Navas: il Napoli al lavoro per provare a chiudere per Sirigu - Ruggero1991 : RT @NickCecca: Napoli, ecco Sirigu. Domani le visite mediche. Contratto fino al 2023 con opzione per quello successivo - FabioRu25659531 : @AlfredoPedulla @SaxSan2 Alfredo ma Sirigu secondo te sarà l'unico portiere che arriva al Napoli? -