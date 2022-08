Motocross | la mancanza di un uomo si fa sentire Guadagnini ed Adamo uniche speranze

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il mondo delitaliano sta vivendo un periodo di transizione dopo la fine dell’era di Tony Cairoli. Il siciliano ha salutato il gruppo e purtroppo non ha lasciato un atleta in grado di potersi contendere un’ipotetica affermazione sulle piste di tutto il mondo. Tra MXGP ed MX2 la situazione è comune, una tendenza che potrebbe confermarsi anche nella prossima annata. Non resta altro che attendere e non farsi abbattere dai risultati dell’anno corrente, dominato nei due Mondiali da dei personaggi che sono decisamente superiori alla concorrenza. Partiamo dalla classe regina con Alberto Forato che da inizio anno cerca di tenere alto il tricolore. Quest’ultimo è stato raggiunto a metà anno da Mattia, lombardo che dopo qualche prova in MX2 si sta adattando ai ritmi della MXGP. La missione non è semplice, ma è sicuramente un passaggio da ...