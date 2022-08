Grillino dei "no" a tutto, Dibba tentato dal ritorno in Parlamento (Di lunedì 8 agosto 2022) Se un giorno il M5S dovesse frantumarsi e scomparire, Beppe Grillo tornare a fare il comico a tempo pieno e Giuseppe Conte l'avvocato, il popolo Grillino potrebbe sempre contare su lui: Alessandro Di Battista, detto Dibba. Il Cincinnato della porta accanto. Mentre tutti si occupavano di «piccole» cose, il Covid, la guerra in Ucraina, la crescita del Pil, la disoccupazione giovanile galoppante, il divario Nord-Sud e l'inflazione, lui andava oltre. Puntava il binocolo fuori dal Grande raccordo anulare. È fatto così, Dibba, «non c'è che la Patagonia, la Patagonia per lenire la mia immensa tristezza», scriveva del resto lo scienziato e filosofo francese Blaise Cendrars. Ed eccolo allora, zaino in spalla, moglie e passeggino al seguito. Lampedusa assediata, l'ex Ilva che chiude, l'Alitalia fallisce? Quisquilie. Il nostro Bruce Chatwin ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Se un giorno il M5S dovesse frantumarsi e scomparire, Beppe Grillo tornare a fare il comico a tempo pieno e Giuseppe Conte l'avvocato, il popolopotrebbe sempre contare su lui: Alessandro Di Battista, detto. Il Cincinnato della porta accanto. Mentre tutti si occupavano di «piccole» cose, il Covid, la guerra in Ucraina, la crescita del Pil, la disoccupazione giovanile galoppante, il divario Nord-Sud e l'inflazione, lui andava oltre. Puntava il binocolo fuori dal Grande raccordo anulare. È fatto così,, «non c'è che la Patagonia, la Patagonia per lenire la mia immensa tristezza», scriveva del resto lo scienziato e filosofo francese Blaise Cendrars. Ed eccolo allora, zaino in spalla, moglie e passeggino al seguito. Lampedusa assediata, l'ex Ilva che chiude, l'Alitalia fallisce? Quisquilie. Il nostro Bruce Chatwin ...

